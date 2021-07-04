شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا يشرح خطته لتطوير تدريب حراس المرمى فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه شاهد منتخب مصر لكرة الصالات والشاطئية، ولفت نظره اللاعب رقم 9 ورقم 3 فى منتخب الصالات قائلا، "ممكن أعمل بيهم نموذج فى اللعب إزاى يستحوذ أو يستلم تحت ضغط وضهره للمرمى".

وأضاف المدرب البرتغالى، فى المؤتمر الصحفى المقام حاليا بالجبلاية، "حتى تكنيك حراس الصالات مختلف وده ممكن يبقى نموذج للحارس، إزاى يتحرك تحت المرمى، بحاول أستفيد من جميع الألعاب الموجودة".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك فى 59 مباراة، وفاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلي بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادي الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودي - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

- دوري أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دوري أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.