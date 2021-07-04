شكرا لقرائتكم خبر عن بن مالانجو فى لغة الأرقام قبل تدعيم هجوم الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الكونغولى بن مالانجو، مهاجم الرجاء المغربى، على مقربة من ارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد، خاصة بعدما حصل مسئولو القلعة البيضاء على موافقة اللاعب بالانتقال إلى الزمالك وتتبقى المفاوضات مع ناديه لحسم الصفقة بشكل رسمى.

وعلى الرغم من تلقى الزمالك عددًا من الترشيحات لضم مهاجمين أجانب خلال الفترة الماضية، إلا أن المهاجم الكونغولى أصبح المرشح الأول لتدعيم خط هجوم أبناء ميت عقبة فى الموسم المقبل، بعدما أبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق إعجابه بمستوى اللاعب، وحرص ”الخليج 365” على رصد أرقام بن مالانجو فى الموسم الحالى مع فريق الرجاء والتى جاءت كالتالى..

- فى الدورى المغربى شارك بن مالانجو مع الرجاء فى 22 مباراة، أحرز خلالها 14 هدفًا، وصنع هدفين، وتلقى بطاقة صفراء واحدة.

- فى كأس الاتحاد الأفريقى شارك مع الرجاء فى 10 مباريات، سجل خلالها 5 أهدف، وصنع هدفا، وتلقى البطاقة الصفراء 3 مرات.

- فى بطولة كأس العرش المغربى شارك المهاجم الكونغولى فى 3 مباريات، سجل هدفين ولم يصنع أو يتلقى أى بطاقة صفراء.

- فى دورى أبطال أفريقيا، شارك اللاعب فى مباراة واحدة ولم يحرز أو يصنع أى أهداف، كما أنه لم يتلق أى بطاقات صفراء.

وتصبح حصيلة ما قدمه بن مالانجو بالأرقام مع فريق الرجاء المغربى فى الموسم الحالى هى المشاركة فى 36 مباراة، سجل فيهم 21 هدفًا، وصنع 3 أهداف، وتلقى البطاقة الصفراء 4 مرات.