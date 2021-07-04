شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر تاكيس جونياس لتعويض رمضان صبحى ودونجا أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليونانى تاكيس جونياس، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جلسة فنية مع لاعبى فريقه عقب تناول وجبة الغداء، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبى مساء اليوم، الأحد، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعلن تاكيس جونياس طريقة اللعب التى سيواجه بها إنبى، كما يكشف المدرب عن فكره فى كيفية تعويض غياب رمضان صبحى ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف بعد حصول الأول على البطاقة الصفراء الثالثة وطرد الثانى فى مواجهة الأهلى الأخيرة.

ومن المتوقع أن يخوض تاكيس مواجهة إنبى بطريقة 4 - 3 - 3 فى حين سيعتمد على عمر جابر فى منتصف الملعب لتعويض غياب دونجا، كما سيعتمد على إريك تراورى فى الطرف بدلاً من رمضان صبحى، خاصة وإن تراورى يمتلك السرعات التى ستساعد المدرب فى الاعتماد على الأطراف.

وضمت قائمة بيراميدز لمواجهة إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري، خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى، خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ولايزال لديه أربعة مباريات مؤجلة.