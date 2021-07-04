شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: تابعت مباريات دورى المظاليم.. ولدينا خطة لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نيلو فينجادا، المدير الفنى لاتحاد الكرة، أنه حرص على متابعة العديد من مباريات دورى القسم الثانى فى الفترة الأخيرة بهدف اكتشاف المواهب ومنحهم الفرصة ضمن خطة تطوير الكرة المصرية.

وقال فينجادا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بالجبلاية، "من ضمن خطتنا كيف نوفر ملاعب أكبر ونحقق مشاركة أكبر للاعبين لمنح فرصة لأكبر عدد للمشاركة، متمنيا وجود رعاة للفكرة لأنها ستفرز مواهب كبيرة جداً، "أنا مصدق الفكرة جدا وعارف إنها ممكن تكون واقعية ومش مكلفة، عبارة عن ملعب وشبكتين للمرمى من غير حكام".

وأضاف المدرب البرتغالى، "من أول 15 سنة للاعب هيبقى فى محاضرات وتدريبات وبطولات رسمية لتطوير اللاعبين من كل الجوانب، مع إقامة معسكرات خاصة للحراس والمدافعين والمهاجمين كل مجموعة لوحدها لتطويرهم بشكل فردى وجماعية، كل ده بالنسبة للاعبين الناشئين مش الكبار، وسيكون هناك اختبارات للموهوبين فى مشروع الهدف بـ6 أكتوبر".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدورى بسجل قياسى دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصرى السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندى فى دورى أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالى الزمالك فى 59 مباراة، وفاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلى برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلى بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادى الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودى - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادى اتحاد جدة السعودي.

- دورى أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دورى أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندى بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبى لكنه رحل بعد الفشل فى التأهل لأولمبياد بكين 2008.

فى موسم 2009 أعلن النادى الأهلى اعتذار المدير الفنى الجديد للفريق البرتغالى نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.