شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على رحيل والتر بواليا للكويت.. والسعودية البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر لليوم السابع أن الزامبى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، تلقى عرضاً جاداً من أحد الأندية الكويتية، وهو العرض الذى لقى قبولاً داخل القلعة الحمراء، ليصبح اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفى. وأكد مصدر مقرب من اللاعب أنه يملك أيضاً عرضاً من السعودية بمقابل مادى أقل، مؤكداً أن وجهة بواليا المقبلة ستكون للدورى الكويتى أو السعودى فى ظل رفضه اللعب لأحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة، ويرغب الأهلى فى تسويق بواليا بعد النجاح فى إعارة أليو بادجى للدورى الفرنسى لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبى جديد لتدعيم صفوف الفريق.

من جهته أكد بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق، للجنة التخطيط أن بواليا خرج بشكل كامل من حساباته الفنية بعد حصوله على عدد كبير من الفرص، إلا أنه لم ينجح فى استغلالها ليتم تجميده على دكة البدلاء فى ظل التألق الكبير لمحمد شريف مهاجم الفريق الأساسى بالفترة الحالية.

ونجح الأهلى فى التعاقد مع كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم المعار لإنبى ليصبح أول صفقات الفريق الصيفية، فى الوقت الذى من المنتظر أن تكون الصفقة الثانية للاعب أجنبى وسيكون على حساب والتر بواليا، فى ظل دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات مع أكثر من لاعب أجنبى تمهيداً للتعاقد مع أحدهم، منهم الأوروجويانى سيرينو مهاجم صن داونز وسفيان رحيمى جناح الرجاء المغربى وعدد آخر من اللاعبين المعروضين على لجنة التخطيط بالنادى.