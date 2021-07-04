شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد سموحة.. موسيمانى يرفع شعار الثأر الكروى من كتيبة أحمد سامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفاً على سموحة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لاستعادة انتصاراته وتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضى قدما فى رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالى وللمرة الـ43 فى تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة سموحة اليوم وفى رصيده 42 نقطة جمعها من 20 مواجهة بعدما حقق الفوز فى 12 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة - غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد»، وتعادل فى 6 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة - الزمالك- بيراميدز» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

فيما يدخل سموحة مباراة اليوم برصيد 40 نقطة جمعها من 27 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 16 مباراة، وخسر في3 مباريات.

ويسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، للثأر من سموحة الذى تمكن من إلحاق الهزيمة الأولى بالمارد الأحمر هذا الموسم فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة، حينما فاز عليه بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم فى 21 أبريل 2021 ، تقدم محمود عبد الحليم لسموحة وتعادل حسين الشحات للأهلى وخطف حسام حسن فى الوقت القاتل هدف الفوز لسموحة بخطأ من محمد الشناوى حارس الأهلى.

قاد موسيمانى الأهلى فى 47 مباراة فاز فى 33 وتعادل فى 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 89 هدفا وتلقت شباكه 33 هدفا، ويبحث موسيمانى عن التتويج بدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث توج موسيمانى ببطولتين لدورى الأبطال واحدة مع صن دوانز فى 2016 والأخرى مع الأهلى 2020، وسيواجه مواطنه كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى المباراة النهائية بهذه النسخة فى 17 يوليو الجارى بالمغرب.

وحقق موسيماني مع الأهلي 3 بطولات هي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر الأفريقي، وقاد النسور الحمر لتحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بقطر، وأمامه فرصة كبيرة للتتويج بأكثر من لقب آخر مثل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، والدوري والكأس والسوبر المحلي.