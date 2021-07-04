شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: استقدمت مساعدين أجانب للعمل معى بالجبلاية.. واعرف الكرة المصرية جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة، إن علاقته بالكرة المصرية بدأت قبل عام 2003، حيث كان موجودا مع حلمي طولان والدكتور محمد علي عام 94 و95 و96 ، وفي عام 1996 كان عندي دعوى من اتحاد الكرة لقيادة منتخب مصر فأنا على دراية كاملة بالكرة المصرية.

وقال فينجادا فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا باتحاد الكرة:" مصر بلدي الثاني .. اتحاد الكرة تواصل معي منذ شهرين ونص أو 3 شهور عن طريق الهاتف والواتساب، وعرض عليّ اني ابقى موجود، حبيت مطلعش في الميديا لحد ما فريق عملي يكتمل، عارف إن دوري دلوقتي مدير فني للاتحاد مش مدرب فريق وانا مستعد لتقديم كل المساعدة للمدرببن".

أضاف: "أنا مجيتش علشان أغير كل حاجة كانت قبلي لكن هنحاول عدة امور، بقدر محمود سعد المدير الفنى السابق وبشكره على مجهوده، الناس في مصر بتبص بس للنتائج .. وأتمنى نكون شبكة علاقات مع جميع المدربين، اشكر اتحاد الكرة على ثقته، كارفاليو المساعد بتاعي سبق واشتغل معايا وانا مدرب المنتخب الأولمبي وهناك مساعد أخر سيصل القاهرة خلال الساعات المقبلة".

وقاد فينجادا الزمالك موسم 2003-2004 وشهدت هذه الفترة العديد من التناقضات، حيث توج ببطولة الدوري بسجل قياسي دون هزيمة بعد الفوز بالبطولة العربية وكأس السوبر المصري السعودي، لكنه تلقى خسارة ثقيلة من الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا وخسر السوبر المصري.

وقاد المدرب البرتغالي الزمالك فى 59 مباراة، وفاز فى 42 مباراة وهُزم فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات.

الـ 59 مباراة كانت ضمن 7 بطولات:

- الدوري: توّج الزمالك بالبطولة برصيد 68 يليه الأهلي برصيد 59.

- كأس مصر: خرج من البطولة أمام الترسانة بركلات الترجيح.

- السوبر المصري: هُزم من الأهلي بركلات الترجيح.

- بطولة الأندية العربية الموحدة الثانية لكرة القدم: توّج بالبطولة على حساب نادي الكويت الكويتي.

- كأس السوبر "السعودي - المصري": توّج بالبطولة على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.

- دوري أبطال العرب: حل بالمركز الثالث.

- دوري أبطال أفريقيا: خرج على يد الجيش الروندي بالهزيمة 4 -1 ذهابًا ثم الفوز إيابًا بـ 3 - 2.

وتولى فينجادا قيادة منتخب مصر الأولمبي لكنه رحل بعد الفشل في التأهل لأولمبياد بكين 2008.

في موسم 2009 أعلن النادي الأهلي اعتذار المدير الفني الجديد للفريق البرتغالي نيلو فينجادا عن عدم تدريب الفريق بعد أيام من إعلانه رسميا خليفة لمواطنه مانويل جوزيه.