تقارير تكشف.. كيف يفكر برشلونة لتوفير راتب ميسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشفت تقارير إعلامية في إسبانيا أن نادي برشلونة الإسباني يدرس الاستغناء عن لاعبين بدون رسوم انتقال حتى يتمكن مستقبلا من دفع راتب نجمه ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية المتخصصة اليوم الأحد أن هذه الخطوة تنطبق بالدرجة الأولى على المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي ولاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يسعى إلى التوفير في الرواتب حتى يتمكن من تقديم عقد جديد لميسي ويتمكن في الوقت نفسه من الالتزام بتعليمات اللعب المالي النظيف للدوري الإسباني.

وأضافت الصحيفة المطلعة بشكل جيد أن كلا من أومتيتي/27 عاما/ وبيانيتش/31 عاما/ لا يلعبان أي دور في خطط المدير الفني للفريق الكتالوني رونالد كومان.

ويتعلق اللعب المالي النظيف في إسبانيا في المقام الأول بمجموع الرواتب التي يدفعها النادي، وتم فرض حدود قصوى للرواتب منذ فترة من الزمن ويحدد الدوري الإسباني كل موسم هذه الحدود القصوى لكل ناد حسب وضعه المالي. وكان قد تم تخفيض هذه الحدود القصوى بشكل قوي بسبب جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى أربعة أيام على انتهاء عقد ميسي/34 عاما/ مع برشلونة، ولا يزال مستقبل اللاعب الأرجنتيني الدولي مع الفريق الكتالوني غير معروف بعد. كما أن ميسي لم يدل بأي تصريحات قط عن خططه للموسم الجديد.

ويظهر ميسي حاليا بشكل متألق مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا في البرازيل حيث قاد منتخب التانجو للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على الإكوادور في ربع نهائي البطولة مساء أمس السبت، صنع خلالها أول هدفين وأحرز الثالث من ضربة حرة.

من جانبها، قالت صحيفة "اوليه" الأرجنتينية إن ميسي لا يفكر هذه الأيام إلا في شيء واحد فقط، وهو الفوز ببطولة كوبا أمريكا ليحقق أخيرا مع منتخب بلاده أول لقب مهم.

كانت آخر مرة فازت فيها الأرجنتين بهذه البطولة قبل 28 عاما.

وذكرت وسائل إعلام في برشلونة وكذلك في الأرجنتين منذ أيام أن ميسي يرغب في البقاء للعامين التاليين على الأقل مع الفريق الكتالوني، وأشارت هذه الوسائل إلى أن هذه هي رغبة أسرة ميسي أيضا، زوجته انتونيلا وأولاده الثلاثة تياجو وماتيو وسيرو.