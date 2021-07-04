ساوثجيت: سعيد بإعادة منتخب إنجلترا لخريطة كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يرى جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا أن فريقه أعاد نفسه لخريطة كرة القدم ونجح في توحيد صفوف الشعب مع بلوغ "الأسود الثلاثة" المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل هاري كين هدفين وأضاف هاري ماجواير وجوردان هندرسون الهدفين الأخرين ليكتسح المنتخب الإنحليزي نظيره الأوكراني بأربعة أهداف دون رد في دور الثمانية مساء السبت في روما.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي مع نظيره الدنماركي على استاد ويمبلي مساء الأربعاء يلتقي الفائز في النهائي مع الفائز في المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين إيطاليا وإسبانيا .

وبات ساوثجيت ثاني مدرب يصعد بإنجلترا إلى المربع الذهبي في كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية بعد سير الف رامسي الفائز بلقب كأس العالم في 1966.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ساوثجيت قوله "عندما أنظر إلى الأشخاص الذين تواجدوا في قائمة مدربي إنجلترا، سير بوبي روبسون وسير الف رامسي، العديد من المدربين السابقين ، هو شرف كبير التواجد في هذه المكانة".

وأضاف "أدرك مدى تقديري لهم ومن الرائع التمكن من تحقيق النتائج التي تضع بلادنا مجددا على خريطة كرة القدم".

وأشار "الفرق عليها خوض الرحلة وعليها أن تمر ببعض الآلم في بعض الوقت من أجل التقدم".

وأكد "عشنا بعض الليالي الرائعة في أخر أربعة أعوام لكننا عشنا أيضا بعض الليالي المؤلمة وقد تعلمنا من جميع هذه التجارب وهذا بالطبع ساعدنا على الاستعداد لبطولة أخرى والاستعداد للمباريات".

وتابع "لم نرغب في التراجع ، أردنا حقا اقتناص الفرصة وعدم الاكتفاء بالتمني ، وأعتقد أن الأولاد كانوا حاسمين وأقوياء طوال المباراة".