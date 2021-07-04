رسميا.. برشلونة يعلن إعارة تريناكو لوولفرهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني إعارة فرانشيسكو ترينكاو إلى صفوف وولفرهامبتون الإنجليزي، لينضم بذلك إلى كتيبة اللاعبين البرتغاليين مع الذئاب في الموسم الجديد 2021/2022.

وقال برشلونة في بيان رسمي، الأحد، إنه توصل لاتفاق مع وولفرهامبتون لإعارة تريناكو حتى 30 يونيو 2022، مع وجود خيار شراء غير إلزامي وتحمل النادي الإنجليزي راتب اللاعب.

وكان ترينكاو وصل إلى برشلونة في صيف 2020 قادما من سبورتنج براجا البرتغالي مقايل 31 مليون يورو، وشارك في موسم 2020/2021 مع الفريق الأول.

وخلال موسمه الأول في "كامب نو"، لعب صاحب الـ21 عاما ما مجموعه 43 مباراة مع برشلونة، وسجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم عدة تمريرات حاسمة.

وتم تقسيم هذه المباريات الـ43 إلى 28 في الدوري الإسباني، سبعة في دوري أبطال أوروبا، خمس في كأس الملك واثنان في كأس السوبر الإسباني.