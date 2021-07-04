بالفيديو.. ميسي يهدد عرش بيليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز النجم ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفين ليقود منتخب بلاده الأرجنتيني إلى المربع الذهبي لكوبا أمريكا بفوزه على نظيره الإكوادوري بثلاثية نظيفة فجر الأحد في دور الثمانية للبطولة المقامة حاليا في البرازيل.

واختتم ليونيل ميسي ثلاثية الأرجنتين من ضربة حرة مباشرة نفذها بشكل رائع، ليصبح منتخب التانجو على بعد محطتين فقط من اللقب الغائب عن خزائنه منذ 28 عاما.

وبات ميسي على بعد هدف وحيد من معادلة رقم الجوهرة البرازيلية بيليه في قارة أمريكا الجنوبية، حيث يملك الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ الكرة اللاتينية بـ77 هدفا، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ورفع قائد الأرجنتين رصيده إلى 76 هدفا بعد تسجيل هدفه الـ58 من ركلة حرة في مسيرته الكروية، ليواصل تفوقه على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وبإمكان ميسي ملاحقة رقم بيليه من خلال المباراتين المتبقيتين له في كوبا أمريكا، حيث سيواجه كولومبيا في نصف النهائي فجر الأربعاء المقبل، ويحتاج النجم الأرجنتيني إلى هدف لمعادلة بيليه أو هدفين لتجاوزه.

وسيقود ميسي الأرجنتين في مباراة جديدة بعد مواجهة كولومبيا، سواء في نهائي المسابقة حال تحقيق الفوز أمام كولومبيا، أو لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع (صاحب الميدالية البرونزية).

وشارك صاحب الـ34 عاما في خمس مباريات ببطولة كوبا أمريكا حتى الآن، ليساهم في ثمانية أهداف من أصل 10 سجلتها الأرجنتين، حيث أحرز أربعة أهداف وصنع مثلهم، كأفضل لاعب في المسابقة.

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