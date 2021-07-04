اعتراضات ومستندات.. الخليج 365 يكشف أزمة الـ "400 جنيه" لأجانب طهطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتشر مقطع فيديو لأحد لاعبي نادي طهطا الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثالثة، وهو يعترض حافلة الفريق عقب الهزيمة أمام الشرقية للدخان بنتيجة 5-0 في مباراة الجولة الأخيرة من بطولة دوري الممتاز ب (مجموعة الصعيد).

وتأكد هبوط طهطا إلى دوري الدرجة الثالثة، بعدما حل في المركز الأخير لمجموعة الصعيد برصيد 15 نقطة فقط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات، تعادل في 6 وخسر في 21 مباراة.

واعترض بسنجان فالكو، حافلة الفريق من أجل المطالبة بمستحقاته المتبقية عن الموسم في مشهد مؤسف تم تداوله بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتواصل الخليج 365 مع أحمد مروان إداري نادي طهطا، لسؤاله عن حقيقة الواقعة وأسبابها:

وقال مروان: "فالكو تعاقد مع النادي منذ بداية الموسم، ثم هرب من النادي في شهر يناير الماضي وخضع لاختبارات في نادي حرس الحدود، وبعدما فشل عاد مجددا للفريق ووافق مجلس الإدارة علي انضمامه للفريق مرة أخرى".

وأضاف: "كما حصل على القسط الخاص به واستمر مع الفريق حتي مباراة بني سويف، ثم تغيب عن الفريق لمدة ٤٠ يوما، ثم عاد ووافقت الإدارة على منحه القسط الخاص به وتم التعامل معه مثل باقي اللاعبين".

وتابع: "خلال الاسبوع الماضي، قررت الإدارة إعطاء كل لاعب جزء من القسط الأخير للاعبين وهو "400 جنيه"، إلا أن الثنائي الأجنبي فالكو وإليو شريف رفضا الحصول على المبلغ ولم يوقعا على الاستلام".

وواصل: "(اتحايلنا عليهم يستلموا الفلوس لكن رفضوا وقتها)، وبنهاية شهر يونيو تم تقفيل ميزانية النادي لانتهاء السنة المالية وتم إيداع المبلغ (800 جنيه) في حساب النادي بالبنك".

وأكمل: "بعد توريد المبلغ يوم الثلاثاء ٢٩ يونيو، عاد اللاعبان وطلبا استلام المبلغ يوم الأربعاء (30 يونيو)، وكان يصعب تنفيذ طلبهما بسبب إجازات الخميس والجمعة والسبت، لكنهما لم يتفهما ذلك (والله علي ما اقول شهيد)".

وأتم: "جميع اللاعبين في الفريق شهدوا على موقفهما، وأنهما رفضا استلام المبلغ وقت توفيره".

وأصر نادي طهطا على إرسال المستندات التي تثبت صحة كلامه ليلا كورة، وأرفق صورة لإيداع المبلغ في بنك مصر بجانب صورة من كشف يضم قائمة الفريق التي وقعت على استلام القسط المدير بقيمة 400 جنيه، وشكوى مقدمة من النادي لاتحاد الكرة ضد فالكو.