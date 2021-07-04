تشكيل سموحة المتوقع للأهلي .. سامي يدفع بالقوة الضاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر أحمد سامي المدير الفني لسموحة على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الأهلي المقرر أن تقام في التاسعة من مساء اليوم الأحد.

ويستضيف سموحة الأهلي على ستاد الأسكندرية في الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري المتتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن سيجري تعديلات طفيفة عن التشكيل الأساسي الذي واجه الإسماعيلي الأسبوع الماضي وخسر بثلاثية نظيفة.

وقرر سامي الإعتماد على القوة الضاربة الهجومية المتمثلة في أحمد عبد القادر ومصطفي فتحي وعبد الكبير الوادي والأوغندي ديريك نيسبامبى.

ومن المتوقع أن يبدأ سموحة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي الهاني سليمان:

الدفاع: أطهر الطاهر- محمد عبد المنعم - محمود عزت - أحمد حمص.

خط الوسط: محمد كناريا –محمود حليمو .

خط الهجوم: مصطفى فتحي – عبد الكبير الوادي – أحمد عبد القادر.

مهاجم : ديريك نيسبامبي.

وألحق سموحة الخسارة الأولى المحلية للأهلي ومدربة موسيماني هذا الموسم في الدور الأول بعدما هزمه 2-1 في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام.