لماذا عين الكاف حكمًا مجهولا لنهائي افريقيا وآخر مشهور للكونفيدرالية؟

تتساءل الجماهير عن أسباب عدم تعيين الحكم الجزائرى مصطفى غربال، حكما للساحة لنهائي دوري أبطال أفريقيا بين الاهلي وكايزر تشيفز، مثلما تولى نهائي النسخة الماضية بين الزمالك والاهلي، وتعيين حكم غير معروف من بوروندي.

وأعلن الكاف تعيين البوروندي باسيفيك ندابيهاوينمانا كحكم ساحة لنهائي أفريقيا، ويعاونه الكاميروني إلفيس جاي نوبوي نجويجو، والأوغندي لي أوكيلو، والحكم الرابع الجابوني إيريك أوتوجو كاستان، والمغربي رضوان جيد حكماً لتقنية الفار.

ويدير نهائي الكونفيدرالية الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، ويعاونه مواطنه زاخيلي سويلا، بالإضافة إلى سورو فاتسواني مساعد ثان من ليسوتو.

ووفقًا للوائح الكاف الفصل التاسع المادة 11 من اللائحة، تنص على أن المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، تقوم لجنة الحكام بالكاف بتعيين حكام من منطقة محايدة لا تتوافق مع أي من مناطق الفريقين المتأهلين للمباراة النهائية.

‏ويقسم الكاف الدول المشاركة في البطولة إلى 6 مناطق جغرافية، وتقع مصر ضمن المنطقة الشمالية بجوار الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، بينما تأتي جنوب أفريقيا ضمن المنطقة الجنوبية مع انجولا وبتسوانا وجزر القمر وإيسواتينى وليسوتو ومدغشقر ومالاوى وموزمبيق ونامبيا وزامبيا وسيشل وزيمبابوي وموريشيوس.

وتحتم على الكاف تعيين حكم خارج الدول المذكورة سابقًا، على خلاف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية بتعيين حكم من نفس المنطقة وهو الجزائري مصطفى غربال لمباراة الاهلي والزمالك.

ويأتي ذلك لأن الفريقين من منطقة واحدة ودولة واحدة، فيختار الأفضل بقارة افريقيا، كما فعل النسخة الحالية بتعيين الأفضل في القارة بنهائي بطولة الكونفيدرالية بين الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري من نفس المنطقة “الشمالية”.