- 1/3
- 2/3
- 3/3
يستعين مدرب منتخب انجلترا، جاريث ساوثجيت، بساعة من طراز خاص، لمساعدته في مهمته التدريبية مع “الأسود الثلاثة” في بطولة يورو 2020 المقامة حاليًا.
ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، التي كشفت عن بعض الأسرار الخفية بشأن الساعة التي يستعين بها مدرب المنتخب الانجليزي في يورو 2020، والذي كان له دور في وصول منتخب الأسود الثلاثة إلى الدور نصف النهائي، ليضرب موعدا مع نظيره منتخب الدنمارك.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الساعة التي يرتديها مدرب المنتخب الانجليزي، والبالغ قيمتها بنحو 4800 جنيه استرليني، من صناعة شركة “هبلوت” السويسرية، وهي واحدة من 1000 ساعة فقط تم تصنيعها، وتتميز بتقنية عالية، تساعد على متابعة المباريات في الوقت الفعلي.
وأضافت الصحيفة البريطانية :” الساعة المصنوعة من طراز خاص تمكن ساوثجيت، من الحصول على أي معلومات عن مباريات يورو 2020″.
وتابعت الصحيفة نفسها:” أن الساعة السويسرية تساعد على معرفة البطاقات الممنوحة، والتغييرات، والأهداف وهناك أيضاً خيار لعرض التشكيلات، وتقييمات اللاعبين، ما قد يساعد مدرب الأسود الثلاثة في تغييراته، ومنحه معلومات عن الخصوم بشكل فوري”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن، هناك ميزة هامة داخل الساعة السويسرية التي يستعين بها المدرب الإنجليزي في بطولة يورو 2020، هو توفيرها لتنبيهات سريعة بركلات الجزاء التي تُمنح في أي مباراة.
والجدير بالذكر أن، شركة” هبلوت” السويسرية هي المسؤولة أيضاً عن تصنيع الساعات الخاصة بالحكام، وتتميز بتقنية عالية كمساعدتهم على حساب الوقت الضائع، كما يمكن ربطها بتقنية خط المرمى، وتقنية الإعادة بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة من طراز خاص سلاح مدرب انجلترا في يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.