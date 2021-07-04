رسميًا.. برشلونة يُعلن رحيل ترينكاو إلى الدوري الإنجليزي

أعلن نادي برشلونة المشارك في بطولة الدوري الإسباني، “الليجا”، رحيل مهاجم الفريق ، فرانسيسكو ترينكاو، إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة ولفرهامبتون على سبيل الإعارة.

وقال النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي :”توصل نادي برشلونة مع ولفرهامبتون، إلى اتفاق بإعارة اللاعب فرانسيسكو ترينكاو لمدة موسم واحد حتى 30 يونيو 2022، مع خيار شراء غير إلزامي بنهاية المدة المذكورة.

يأتي رحيل اللاعب صاحب الـ21 عامًا عن صفوف البلوجرانا بسبب توفير راتبه، خصوصًا وأن هناك العديد من اللاعبين المرشحين لمغادرة البلوجرانا هذا الصيف من أجل أن يتمكن الفريق من تمديد التعاقد مع ليونيل ميسي.

مدرب برشلونة، رونالد كومان، لم يكن يعتمد على ترينكاو الذي كان يلعب أغلب الأوقات مع فريق الشباب عكس، بيدري، الذي كان يشارك أساسيًا في مباريات الموسم الماضي.

والجدير بالذكر أن، ترينكاو وصل إلى برشلونة في صيف 2020 وشارك مع الفريق في 43 مباراة بجميع البطولات وتمكن من تسجيل 3 أهداف.