بعد هزيمة الرجاء.. البنزرتي يُقلل من مباراة الديربي

يرى المدير الفني لفريق الوداد المغربي، التونسي فوزي البنزرتي، أن مباراة الديربي أمام الرجاء والتي جمعتهما مساء الأمس السبت، مباراة عادية ولا يخشى المباريات الكبرى.

واقترب الوداد من الفوز بلقب الدوري المغربي، بعد أن فاز على الرجاء بهدفين مقابل هدف، ووسع الفارق إلى 9 نقاط ويحتاج إلى 6 نقاط خلال الخمس مباريات المُقبلة دون النطر لنتائج الأخضر للتويج بالبطولة رسميًا.

وأكد البنزرتي أنه دخل مواجهة الديربي بالطريقة التي يلعب بها جميع المباريات، مشيرًا إلى أنه لعب مئات الديربيات في حياته ولم يسبق أن منحتهم أهمية قصوى.

وقال شيخ المدربين في تصريحات تلفزيونية: “حاولت أن أترك اللاعبين على راحتهم، دخلت اللقاء من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة الثلاث، للاقتراب أكثر من التتويج بلقب الدوري المغربي“.

وتابع حديثه: “الوداد كان الأفضل وكانت لديه فرصة لقتل المباراة، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقاء من خلال ركلة جزاء أيوب الكعبي، لكن الأخير لم يتوفق، مؤكداً أن الأمر عادي، لأن أي لاعب ممكن أن يضيع”.

وأكمل: “استقبلنا هدف التعادل من ركلة جزاء كانت صعبة، قبل أن نواصل الضغط وننجح في إضافة الهدف الثاني، رغم أن الرجاء حاول العودة في النتيجة لأنه كان يسعى للانتصار لمواصلة المطاردة، لكننا تمكنا من الحفاظ على الفوز”.