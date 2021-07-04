الكاف يجتمع قبل نهائي افريقيا بالمغرب لمناقشة دوري السوبر

ينوي المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” عقد اجتماعًا يوم 16 من يوليو الجاري بالمغرب، قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمناقشة ملف دوري السوبر الأفريقي.

ويلتقي الاهلي ينظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في اليوم التالي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويناقش المكتب التنفيذي للكاف، ملف دوري السوبر الإفريقي خلال الاجتماع وذلك بعدما أعلن رئيس الكاف في وقت سابق، نيته في التحرك لتنظيم مسابقة جديدة تحت مسمى “دوري السوبر الإفريقي”، حسبما ورد بموقع هسبورت المغربي.

ويسعى الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف، إلى إنشاء بطولة جديدة تحت مسمى دوري السوبر الافريقي تضم أفضل 20 ناديًا في إفريقيا في بطولة تُشبه الدوري وهو ما قد يُحقق عائدات مالية كبيرة، بعد حصوله على موافقة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو.

ويحاول الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، تقديم إضافة للكرة في القارة السمراء، من خلال مجموعة من المشاريع على جميع المستويات والأصعدة، إلى جانب باقي الأعضاء وعلى رأسهم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويرى الكاف أن هذه المسابقة الجديدة بإمكانها تحقيق المزيد من المشاهدين وترفع من قيمة المنافسة، وهو ما من شأنه أن يضخ موارد مالية إضافية في خزينة الأندية والاتحاد الافريقي.