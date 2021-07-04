الميركاتو الصيفي 2021 | مانشستر يونايتد يُغري فاران براتب خيالي للتغلب على ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد توصل لاتفاق مبدئي مع مدافع ريال مدريد رافاييل فاران، من أجل الحصول على توقيعه للشياطين الحمر في الميركاتو الصيفي 2021، لمدة 4 سنوات براتب سنوي 12 مليون يورو.

وبحسب ما نشرته صحيفة ميرو البريطانية اليوم، فإن مانشستر يونايتد قدم عرضًا لمدة أربع سنوات براتب خيالي يبلغ 12 مليون يورو في السنة، إلا أن النادي الإنجليزي لم يصل إلى اتفاق نهائي من أجل إتمام الصفقة.

ويقال إن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا يأمل في التفاوض على هذه الخطوة في غضون أسبوعين حيث يتطلع لبدء الموسم التحضيري كلاعب بصفوف مانشستر يونايتد وليس ريال مدريد.

ولم يحسم رافايل فاران حتى الآن موقفه من الاستمرار مع نادي ريال مدريد أو الرحيل، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل مع رفضه تجديد العقد حتى الآن مما ينذر بإمكانية رحيله.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن عرض مانشستر يونايتد يبلغ 45 مليون يورو، لكن ريال يقول إنهم سيبيعون فاران بما لا يقل عن 55 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

ويستهدف مسؤولو ريال مدريد أن ينعشوا خزائن النادي بمبلغ 60 مليون يورو بعد رحيل قائد الفريق سيرجيو راموس الشهر الماضي.

وسوف يقرر فاران في الوقت الحالي ما إذا كان سينتقل لمانشستر يونايتد أو البقاء والتجديد لريال مدريد.

كما غرد المراسل الإيطالي فابريزيو رومانو يوم السبت بأن الصفقة المحتملة لن تنتهي سريعًا لكن الشروط الشخصية لن تكون مشكلة.