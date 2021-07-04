صفقات النصر | العالمي يعلن قائمة الراحلين خلال 24 ساعة

تحسم إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، موقف اللاعبين من الدخول في قائمة معسكر الفريق في بلغاريا، والذي سينطلق في العاشر من يوليو الجاري، ورحيلهم عن العالمي خلال الميركاتو الصيفي 2021.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة النصر خلال الـ24 ساعة المقبلة، أسماء اللاعبين الذين سيطلب منهم البحث عن نادٍ بالإعارة لموسم واحد، على أن يتم إبلاغ جميع وكلاء أعمالهم بشكل رسمي، حسبما ورد بصحيفة الرياضية.

كما يصل لاعب الفريق والمعار إلى شباب الأهلي الإمارتي، الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، إلى مدينة الرياض اليوم الأحد، من أجل الالتحاق بتدريبات الفريق.

ولم ينجح النصر في قيد الدولي الأوزبكي، بقائمة الفريق في يناير الماضي، بسبب عدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي منعته من تسجيل اللاعبين حينها، واضطر إعارته إلى شباب الأهلي، بعد أن تعاقد معه قادمًا من بختاكور.

وافتتح النصر الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني، ثم وقع بعد ذلك مع الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بيشتكاش التركي.