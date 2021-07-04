صفقات الهلال | الإدارة تنتظر تقرير جارديم لتقليص قائمة الـ37 لاعبًا

تنتظر إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تسلُّم التقارير الفنية من المدير الفني للزعيم البرتغالي ليوناردو جارديم، خلال الأيام المقبلة، لحسم موقف اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي 2021، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وحضر جارديم إلى مقر ناديه، أمس السبت، بعد تقليص فترة حجره الصحي بسبب تلقيه جرعتين من اللقاح، واجتمع مع الإدارة التنفيذية لكرة القدم عقب إجرائه جولة في مرافق النادي.

وستحدد التقارير الفنية موقف اللاعبون الذين سيغادرون قائمة الفريق، من المحليين والأجانب، ومدى الحاجة إلى مواصلة تدعيم صفوفه، وسط تأكيدات زرقاء بأن التغييرات ستكون على نطاق ضيق خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وضمَّت قائمة الهلال التي تسليمها للمدرب البرتغالي 37 لاعبًا، منهم لاعبون شباب تم تصعيدهم مؤخرًا ، إضافة إلى قائمة الفريق في الموسم المنصرم، مع دخول المهاجم المالي موسى ماريجا، والظهير الأيمن حمد اليامي، والحارس العائد من الإعارة محمد الواكد، حسبما ورد بصحيفة الرياضية.

ويغيب عن معسكر النمسا ستة لاعبين يشاركون مع المنتخب السعودي الأولمبي، وهم سالم الدوسري، وسلمان الفرج، وياسر الشهراني، وفواز الطريس، وعبد الله الحمدان، وحمد اليامي، حيث ستكون آخر مواجهات الأخضر في دورة الألعاب الأولمبي في طوكيو 2020 يوم الـ28 من يوليو الجاري، الأمر الذي يحتم استبعادهم نهائيًّا من قائمة المعسكر.

وسيمنح جارديم البيروفي كاريلو والكولومبي كويلار اللذيْن يشاركان في مباريات بطولة كوبا أمريكا مع منتخبي بلادهما إجازة لا تقل عن 5 أيام بعد نهاية مشاركتهما، على أن يلتحقا بعد الإجازة بمعسكر النمسا.