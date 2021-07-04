صفقات الاهلي | موسيماني يرفض تدعيم حراسة المرمى بسبب الشناوي

رفض المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الميركاتو الصيفي 2021، مكتفيًا بالثلاثي الموجود في الوقت الحالي.

وتعرض حارس الاهلي محمد الشناوي، للإصابة في الركبة بعد تدخل قوي مع مهاجم الفريق محمد شريف، على هامش المران الأخير قبل مواجهة سموحة اليوم الأحد، في المباراة التي ستقام على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري المممتاز.

ووقع الشناوي في خطأ فادح خلال الدقائق الأخيرة من مباراة الاهلي أمام بيراميدز بالجولة الماضية، تسبب في إهددار المارد الأحمر نقطتين في مشواره نحو الحفظ على اللقب، وتعادل بهدفين لكل منهما.

وأكد موسيماني أن محمد الشناوي هو الحارس الأول في الأهلي ومصر، مشيدًا بأداءه مؤخرًا وتألقه خلال المواجهات الصعبة، كما يرى أن هذا المركز لا يحتاج إلى تدعيمات في ظل وجود شنو مع علي لطفي والشاب مصطفى شوبير.

وأوضح المدرب الجنوب أفريقي، أن الشناوي لا يحتاج إلى حارس من أجل المنافسة في ظل وجود علي لطفي، وأن خطأ الشناوي أمام بيراميدز يحدث في كرة القدم، مؤكدًا أن أي حارس يخطئ وأنه كان سببًا في إنقاذ الفريق أكثر من مرة، وهو الحارس الأول في الاهلي وحارس المنتخب الوطني.