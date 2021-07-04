صفقات ريال مدريد | انشيلوتي يُراقب نجم بلجيكا الصاعد

وجه مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتي أنظاره نحو لاعب المنتخب البلجيكي الشاب، جيريمي دوكو، بعدما قدم مستويات رائعة خلال مشاركته رفقة منتخب بلاده، أمام منتخب إيطاليا في ربع نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020” المقامة حاليًا.

وعلى الرغم من توديع منتخب بلجيكا البطولة بالخسارة من ايطاليا، بهدفين مقابل هدف وحيد، إلا أن دوكو ظهر بمستوى ملفت للأنظار وكان مصدر الخطورة الأكبر بالنسبة للشياطين الحمر.

ويمتلك صاحب الـ19 عامًا سرعة كبيرة وقدرة على التحكم في الكرة ساعدته في الحصول على ركلة الجزاء التي سُجلت تمكن من خلالها روميلو لوكاكو من تسجيل هدف بلجيكا الوحيد أمام إيطاليا.

وبحسب التقارير الإسبانية، فإن مدرب ريال مدريد أنشيلوتي سيراقب لاعب نادي رين الفرنسي من أجل دراسة قدراته بشكل مُفصل في الفترة المقبلة مع فريقه خاصة وأنه سجل 4 أهداف فقط على مدار الموسم الماضي.

وسيستمر أنشيلوتي في متابعة دوكو بشكل دقيق وتحليل أداءه بشكل مفصل قبل أي تحرك من أجل التعاقد معه، حتى لا ينخدع المدرب الإيطالي في مستواه خلال مباراة واحدة فقط.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب منتخب بلجيكا صاحب الـ19 عامًا حوالي 22 مليون يورو في الوقت الحالي، لكن ستاد رين سيحاول الاستفادة من بيعه بمبلغ كبير، خاصة بعدما لفت أنظار الكثيرين في اليورو.

من هو جيريمي دوكو؟

ولد جيريمي دوكو في مدينة أنتويرب البلجيكية، يوم السابع والعشرين من مايو 2002، أي أنه يبلغ من العمر 19 عامًا، ويصل طوله إلى 1.71 سم.

بدأ دوكو مسيرته الكروية بعمر صغير في أحد الأندية المحلية في مدينته، قبل أن ينتقل بعمر 10 سنوات إلى نادي أندرلخت تحديدًا في عام 2012.

وبعدما تم تصعيد دوكو إلى الفريق الأول في أندرلخت عام 2018، راقبته أعين عدد من كشافي الأندية الأوروبية، ونجح نادي رين الفرنسي في الظفر بخدماته في أكتوبر 2020، في صفقة بلغت قيمتها 26 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.