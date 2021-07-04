صفقات الزمالك | كارتيرون يُحدد مواصفات المُهاجم الجديد

حدد المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، مواصفات المُهاجم الذي يرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي 2021، لتدعيم صفوف الأبيض في الموسم الكروي الجديد.

وفعل الزمالك بند شراء المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري والمُعار من المقاولون العرب، ليصبح زملكاويا لمدة 3 مواسم مُقبلة، كما يمتلك الفريق كل من المغربي حميد أحداد والمهاجم الشاب أسامه فيصل، بالإضافة إلى مروان حمدي.

ورفض كارتيرون فكرة التعاقد مع مهاجم محلي في الوقت الحالي بعد الأسماء التي طُرحت عليه، في ظل وجود مروان حمدي، وطالب الإدارة بالبحث عن عرض لحميد أحداد، كما حدد مواصفات المهاجم الذي يريد التعاقد معه.

ويرغب كارتيرون في جلب مهاجم أجنبي ويفضل أن يكون من أفريقيا وليس من خارجها حتى يكون متعود على الأجواء الافريقية في بطولة دوري أبطال افريقيا، رافضا التعاقد مع مهاجم من أمريكا الجنوبية.

وأكد المدرب الفرنسي أن يكون المهاجم النموذج الكلاسيكي، صاحب بنية قوية ويمتلك السرعات ويجيد التحرك خلف دفاعات الخصم والتفوق في ألعاب الهواء، ليفيد الفريق هجوميا سواء في البطولات المحلية أو الافريقية.