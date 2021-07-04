وعد مثير للجدل من بيدري لجماهير اسبانيا حال التتويج بلقب يورو 2020

وعد الدولي الإسباني بيدري جونزاليز نجم فريق برشلونة، جماهير منتخب إسبانيا بخلاقة شعر رأسه، حال نجح الماتادور في الفوز ببطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وحصل الشاب الإسباني بيدري، على إشادة الجميع بعد المستوى المتميز والملفت، الذي ظهر به رفقة منتخب بلاده إسبانيا مؤخراً في بطولة يورو 2020، وخصوصاً في مباراة دور ربع النهائي أمام سويسرا.

وقال بيدري في تصريحات نشرتها شبكة “توتو ميركاتو” الإيطالية: : بسبب مشاركتي الدائمة جعلتني مرهق، ولكني في سن الـ 18 ولديّ القوة لأداء المزيد، في مثل هذه الحالات يجب عليك التعافي بين كل مباراة وأخرى ولكن هذا قليل أمام شعور الامتياز الذي تشعر به”.

وعن مصير إسبانيا في البطولة بعد التأهل لملاقاة ايطاليا في نصف النهائي قال لاعب برشلونة :” البطولة رائعة ومثيرة، فكل الفرق جيدة، ويمكن للجميع في هذا الدور أن يقضي على الآخر، لكنها ستكون مباراة رائعة، لقد كان حلماً بالنسبة لي ارتداء قميص برشلونة وإسبانيا وعليّ الاستمتاع بذلك”.

وأضاف بيدري: نحن الآن ندرس الخصم هذه الأيام، ستكون مباراة صعبة، لكن لديهم أيضًا نقاط ضعف، الآن علينا فقط أن نستعيد بشكل جيد الطاقات البدنية والذهنية التي أنفقناها ضد سويسرا”.

وعن رد فعل الحارس أوناي سيمون بعد خطأه ضد كرواتيا، قال بيدري :”ليس لدينا شكوك بشأنه، إنه حارس مرمى رائع، كنت أعلم ستاتي اللحظة التي سيقف فيها بالتأكيد”.

وعن وعده بحلاقة رأسه في حالة توجت إسبانيا ببطولة أوروبا قال:” إذا فزنا بكأس الأمم الأوروبية سأحلق رأسي”.

والجدير بالذكر أن، أن المنتخب الإيطالي سيصطدم بنظيره الإسباني فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بعد تأهلهما على حساب منتخبى بلجيكا وسويسرا فى دوربع النهائي، بنتيجة 2 – 1 و 3 – 1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابي 1 – 1، على التوالى.