تعليمات خاصة من موسيماني لحمدي فتحي قبل مواجهة سموحة

عقد المدير الفني لفريق الاهلي بيتسو موسيماني، جلسات منفردة مع لاعب وسط الفريق حمدي فتحي، على هامش المران الأخير للأحمر، في إطار الاستعداد للمباراة المُقبلة أمام سموحة بالدوري.

ويلتقي فريق الاهلي بنظيره سموحة، في التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في المباراة التي ستقام على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري المممتاز.

وأعطى المدرب الجنوب أفريقي، حمدي فتحي تعليمات خاصة بضرورة إغلاق زوايا التمرير على صانع ألعاب سموحة أحمد عبدالقادر من أجل إيقاف خطورة المثلث الهجومي للفريق السكندري.

كما طالبه بالمساندة الدفاعية للجبهة اليسرى للاهلي وعدم السماح لجناح سموحة بالمرور، في ظل تألقه مؤخرًا ويعتبر أخطر لاعبي الموج الأزرق، كما أنه أبرز مفاتيح اللعب لدى المدير الفني أحمد سامي.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية، والتركيز على تصويب الأخطاء؛ لتلافيها وتجديد دوافع اللاعبين، والعمل على رفع الجانب المعنوي، كما أكد على ضرورة التركيز في مباراة سموحة؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات في مسابقة الدوري.