الامارات | محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصور مع ملكة جمال الهند

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يشعل مواقع التواصل بصور مع ملكة جمال الهند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي بصور جديدة له مع النجمة الإنجليزية ديانا أوبال ذات الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند في إنجلترا عام 2012، وهما في صالة الجيم.

ونشرت أوبال الصور على حسابها في "إنستغرام" وعلقت عليها: "في الصالة الرياضية مع أفضل لاعب كرة قدم في العالم".

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجهاز الفني للمنتخب المصري الأولمبي بقيادة شوقي غريب، عن قائمة الفراعنة المشارك في أولمبياد طوكيو، دون وجود محمد صلاح.





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