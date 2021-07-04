شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة المقاولون وطلائع الجيش فى الدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المقاولون العرب نظيره طلائع الجيش فى الخامسة عصر اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى ثمانية لقاءات وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32 ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان.

2_يحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 34 نقطة جمعها من 27 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 7 مباريات وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31.

3_يدخل ذئاب الجبل مباراة اليوم بعد التعادل مع انبى بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما خسر الطلائع من البنك الأهلى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة المقاولون العرب والطلائع مكون من: "محمد الحنفي ويعاونه أحمد ساهر وأحمد صلاح ومعهم محمد حليم حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو وحسني سلطان مساعد حكم فيديو".

5_التقى الطلائع والمقاولون العرب فى 31 مباراة قبل صدام اليوم ، فاز الطلائع فى 12 لقاء وفاز ذئاب الجبل فى 10 مواجهات وحسم التعادل نتيجة تسعة لقاءات.

6_انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 1-1 سجل أحمد سمير للطلائع من ركلة جزاء وتعادل أحمد داوود للمقاولون العرب في اللقاء الذى أقيم في 3 فبراير 2021 بالجولة الحادية عشرة للمسابقة علي ستاد جهاز الرياضة.