شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يجهز لاحتفالية التأهل للإيجبشيان ليج لأول مرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم نادى فاركو، الصاعد لأول مرة فى تاريخه للدورى الممتاز، حفلا غداً الاثنين بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية بمناسبة الصعود التاريخى للإيجيبشن ليج، بعدما نجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب الفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.

فاركو يصعد للدوري الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى.

وبالفوز على بنى عبيد وصل فاركو إلى النقطة 64 متساوياً مع حرس الحدود الذى فاز أيضاً على دكرنس بنتيجة 3-1 ولكن فاركو حسم التأهل بفارق الأهداف عن حرس الحدود.

وبدأ فاركو الموسم مع أحمد عاشور، استمر لمدة ثلاث جولات حقق نقطتين من التعادل مع الرجاء والحمام والهزيمة من بلدية المحلة، ثم تم تعيين مجدى عبد العاطي، حيث حقق 62 نقطة من 19 فوز و5 تعادلات و3 هزائم من الأوليمبى وكفر الشيخ وحرس الحدود، وحقق 8 انتصارات على التوالى بداية من الجولة السابعة حتى الجولة 15، ويعد ذلك الصعود الثانى لعبد العاطي، الذى صعد مع أسوان قبل موسمين.

​فاركو يسجل الظهور الأول بالدوري الممتاز الموسم المقبل

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – فى الدورى الممتاز، وصعد فاركو إلى الدرجة الثالثة موسم 2013/2014، ومنه إلى دورى الممتاز ب -فى الموسم التالي- تحت قيادة المدرب أحمد كنص، ويخوض الفريق مبارياته على ملعب ستاد حرس الحدود "المكس"، وأحيانا على ملعب برج العرب بالأسكندرية وأحيانا أخرى فى ملعب الأسكندرية.

ويقود فاركو فنيا المدرب مجدى عبد العاطي، عاطف حنفى "مدير الكرة"، عمرو فهيم ومحمد ثابت صاروخ "مدرب عام"، جون إدوارد "المشرف العام على فريق الكرة"، أحمد خطاب "مدرب مساعد"، عصام محمود "مدرب حراس" ومجدى وهبى "طبيب الفريق".