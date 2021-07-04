شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يصعد لقمة الدوري بعد تعويض فارق 11 نقطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 يوليو 1997 تمكن الأهلى من تعويض فارق الـ11 نقطة مع غريمه الزمالك، بعد الفوز عليه فى القمة رقم 79، والتى أقيمت باستاد القاهرة ضمن فعاليات الأسبوع رقم 27 بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى قمة أدارها الإسبانى خوسيه نونيز مانريكى، ضمن النسخة الأربعين من الدورى والذى انتهى بتتويج الأهلى بلقبه السادس والعشرين، والرابع على التوالى، تقدم الأهلي بهدفين فى أول ثلث ساعة، الأول عن طريق هادى خشبة من ضربة جزاء، وأضاف حسام حسن الثانى بعدها بخمس دقائق من تسديدة من خارج المنطقة غالطت حسين السيد حارس الزمالك.

وفى الشوط الثانى ضيق البديل أحمد الكاس الفارق بهدف فى شباك عصام الحضرى، بعدها بخمس دقائق احتسب الحكم الإسبانى ضربة جزاء أخرى للأهلى نفذها بنجاح هادى خشبة.

ليرفع الأهلى رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بها القمة لأول مرة فى هذا الموسم، بينما تراجع الزمالك للمركز الثانى بعد أن توقف رصيده عند 58 وتتبقى ثلاث جولات.

وشهدت المباراة حالتى طرد من نصيب أسامة عرابى كابتن الأهلي، ومحمد صبرى جناح الزمالك.

تشكيل الأهلى فى القمة 79 بقيادة الألمانى راينر هولمان جاء مكونا من :

عصام الحضرى فى أول قمة يشارك فيها، سمير كمونة، محمد يوسف، مشير حنفي، سيد عبدالحفيظ فى اول قمة له، هشام حنفي، هادى خشبة، ياسر ريان "رضا عبدالعال"، أسامة عرابى (كابتن الفريق)، حسام حسن، الغانى أحمد فيليكس "على ماهر فى أول مباراة له بقميص الأهلي".

تشكيل الزمالك فى القمة 79 جاء مكونا من :

حسين السيد، سامى الشيشيني، معتمد جمال، مدحت عبدالهادي، طارق مصطفى، أحمد عبدالله "محمد صبري"، أيمن عبدالعزيز، إسماعيل يوسف (كابتن الفريق)، خالد الغندور "الجزائرى قاسى سعيد"، المالى إسماعيل كوليبالي، أيمن منصور "أحمد الكاس".

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 7 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ22 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.