بدء إجراءات الاختيار للاعبي أندية ساحل حضرموت للانضمام  لمعسكر المنتخب الوطني للناشئين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365 - المكـلا

احتضن ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، إجراءات الاختيار والتحقق من أعمار اللاعبين الناشئين من أندية ساحل حضرموت، بالمرحلة الأولية من قبل اللجنة المتخصصة والمكلفة من قبل الأمانة العامة للإتحاد اليمني العام لكرة القدم وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة برئاسة المدرب الوطني الكابتن خالد صالح بن بريك وعضوية الدوليين الكابتن صالح باموكره والكابتن عوض علي بايوسف .



وانخرط في هذه العملية عدد 50 لاعبا يمثلون أندية الساحل وأجريت لهم الاختبارات الفنية النظرية والتطبيقية في المهارات التي يتميز بها كل لاعب في داخل الملعب من قبل اللجنة المتخصصة ومن خلالها سيتم التنقية والتحقق في عملية الفحص الطبي باعمارهم السنية ووفقا للإجراءات القانونية السليمة التي تمكنهم من اجتياز المرحلة النهائية في قائمة المنتخب الوطني للناشئين الذي يشرف عليه المدربين الوطنيين قيس محمد صالح وعلي النونو بمعسكرهم الاعدادي الداخلي بمدينة سيؤن للإعداد للبطولة العربية التي ستقام بالمغرب في 30 من الشهر القادم.

وأثنى رئيس اللجنة المتخصصة لعملية الاختيار بساحل حضرموت الكابتن خالد صالح بن بريك على الجهود التي بذلت من قبل قيادة مكتب وزارة الشباب والرياضة وتفاعل الأندية الرياضية في انضمام لاعبيها إلى هذه المرحلة الأولية وهذا يأتي من الحرص والاهتمام بهؤلاء اللاعبين الموهوبين في هذا السن والحفاظ عليهم مستقبلا .

مبينا أن اللجنة ستعمل جاهدة على اختيار أفضل العناصر المتميزة من خلال هذه العملية والذين سيشرفونا باذن الله في المعسكر الإعدادي في مدينة سيئون.