شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي عن "الدقائق القاتلة" أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق بالإهتمام بـ"الدقائق الأخيرة" من المباراة وخوضها بتركيز ودقة شديدة حتى لا تستقبل شباك الفريق أهداف كما حدث في عدة مباريات خاضها المارد الأحمر الفترة الماضية وأخرها لقاء بيراميدز.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي خلال اليومين الماضين، عن أهمية اللعب بجدية وحماس منذ إنطلاق المباراة وحتى نهايتها حتى يتحقق الفوز وحتى لا يتكرر سيناريو مباراة بيراميدز الصادم.

وسجل تراوري هدفاً لفريق بيراميدز في الدقيقة الأخيرة من مباراة الأهلي الخميس الماضي في الدوري من خطأ واضح لمحمد الشناوي حارس الأهلي لتنتهي المباراة بالتعادل 2/2.

وحرص موسيماني، على التحدث مع لاعبي الأهلي عن ضرورة التركيز في هذه التفاصيل وعدم الاطمئنان للنتيجة حتى إطلاق صافرة النهاية وشدد لهم على ضرورة عدم تكرار مثل هذه الأخطاء في المباريات المقبلة.

ويدخل فريق الأهلي مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الاسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.