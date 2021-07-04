شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو يغيب عن مباراة إنبي وبيراميدز ويعود للفريق البترولي بعد التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صلاح ريكو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، إنه سيغيب عن مواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد ريكو، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لم ينتهى من أداء البرنامج التأهيلي والذي وضعه الجهاز الطبي للنادي البترولي،بعد إجرائه جراحة الفتاق والتي أبعدته عن مباريات الفريق البترولى طوال الفترة الماضية.

أوضح ريكو، أنه سيعود للمباريات بعد فترة التوقف الدولى، لافتا إلى أنه سيكون هناك فترة كافية لاكتمال شفائه من الإصابة.

وتعادل إنبى مع نظيره المقاولون العرب بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح التسجيل على فوزي لإنبي في الدقيقة 26 من تسديدة قوية سكنت شباك حسن شاهين حارس المقاولون، بينما تعادل لذئاب الجبل عمر سافيولا في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفا وتلقت شباكه 29 .

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة بعدما خاض 25 مباراة فاز في 7 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 32، وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان.