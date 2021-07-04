شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي "الكابتن الثالث" للمنتخب الأولمبي بعد حجازى ورمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي، عن أن محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى هو "الكابتن الثالث" للمنتخب فى أولمبياد طوكيو بعد اعتماد مبدأ الأقدمية فى اختيار "كابتن" المنتخب فى الأولمبياد ، التى تنطلق الشهر الجارى.

وأوضح مسئولو المنتخب، أنه وفقا لهذا المبدأ سيكون أحمد حجازى هو كابتن منتخب مصر فى أولمبياد طوكيو، ويليه رمضان صبحي وفقا لمبدأ الأقدمية أيضا ثم محمد الشناوى.

وتابع مسئولو المنتخب، أنه عندما شارك منتخب مصر الأولمبي فى أولمبياد لندن 2012 تم اختيار كابتن المنتخب حينها وفقا لمبدأ الأقدمية، وهو عرف ثابت فى المنتخبات ولم يتم اختراعه فى الفترة الحالية.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.