شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر وأفشة وشريف يقودون هجوم الأهلي بالتشكيل المتوقع أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره سموحة مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة لمسابقة الدوري بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الإسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلي معلول ورامي ربيعة وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدي فتحي وديانج وعمرو السولية في الوسط وأمامهم طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.