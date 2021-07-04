شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لأحمد حجازى فى المنتخب الأولمبي قبل معسكر 8 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى، لبرنامج تدريبى طوال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى خاصة أن اللاعب يتواجد فى مصر منذ فترة بعد انتهاء المسابقات فى السعودية.

يأتى ذلك فى إطار خطة الاستعداد لأولمبياد طوكيو، بعدما قرر الجهاز الفنى قيده ضمن اللاعبين الكبار فى القائمة بجانب محمد الشناوى ومحمود الونش، بهدف الحفاظ على جاهزية اللاعب قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 8 يوليو المقبل استعدادا للأولمبياد.

فى السياق ذاته، كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن نادى ليفربول الانجليزى أرسل خطابا رسميا للجبلاية، يوضح موقفه من مشاركة محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن خطاب ليفربول تضمن عدم ترحيبه بمشاركة اللاعب فى الأولمبياد لأكثر من سبب، أبرزها حاجة اللاعب للراحة قبل بدء الإعداد للموسم الجديد، بجانب أن مشاركة اللاعب فى الأولمبياد ستمنعه من المشاركة فى فترة الإعداد للموسم الجديد، مع إمكانية غيابه عن بعض مباريات الموسم الجديد.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن الخطاب تضمن أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد عدة ارتباطات لمنتخب مصر الأول، سواء فى تصفيات كأس العالم أو بطولة أمم أفريقيا فى يناير 2022، لذا فضل النادى الإنجليزى عدم مشاركة الفرعون المصرى فى الأولمبياد.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش.

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.