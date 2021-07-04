شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علي زين على موعد مع كتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية فى برشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى على زين نجم منتخب مصر لكرة اليد المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة الإسبانى إلى كتابة تاريخ جديد لكرة اليد المصرية، خاصة أنها خطوة مهمة ونقلة تاريخية فى تاريخ إحتراف نجوم اليد فى الدورى الأوروبى.

ويطمح على زين فى أن يكتب تاريخ قوى فى أولمبياد طوكيو 2021 قبل الإنضمام لتدريبات الفريق الإسبانى بعد موافقة الشارقة الإماراتى ،بعد فشل صفقة العودة للأهلى.

ويعد علي زين أول لاعب مصري في التاريخ يلعب لبرشلونة بطل أوروبا و ثالث لاعب عربي يمثل الفريق الكتالونى في كرة اليد بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.

عبر على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد المنضم حديثا إلى صفوف برشلونة الإسبانى قادما من الشارقة الإماراتى، على سعادته بهذه الخطوة فى مشواره بكرة اليد. وكتب على زين عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، "الحمد لله.. سعيد بانضمامى لأفضل نادٍ فى العالم.. حلم جديد وتحدى جديد".

وقال برشلونة عن النجم المصرى، إنه اللاعب الذي سيسمح بمزيد من العمق في مركز الظهير الأيسر سواء في الهجوم أو الدفاع لأنه مدافع جيد، فى الهجوم لديه تسديدة قوية مع القدرة على التهديف، مشيرا إلى أنه شارك في نسختين من نهائيات كأس العالم أقيمت في مصر عام 2021 وفى ألمانيا والدنمارك عام 2019.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب على زين فى الصور التالية :