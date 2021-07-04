شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد 13 يوليو موعدا للسفر للمغرب بطائرة الخاصة لخوض نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على السفر يوم 13 يوليو الجاري إلى المغرب على متن طائرة خاصة من أجل خوض نهائي أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

من ناحية أخرى، يدخل فريق الأهلي مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الاسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.