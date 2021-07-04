شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مواجهة الأهلي وسموحة اليوم الأحد 4 / 7 / 2021 فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلي مع سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة لن تخلو من الاثارة والمتعة الكروية ، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

21 مواجهة جمعت الاهلي وسموحة

وتعددت مواجهة الاهلى وسموحة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز منذ الظهور الأول للفريق السكندرى فى دورى الأضواء والشهرة موسم 2010-2011 وصلت إلى 21 مواجهة .

تمكن الأهلى من تحقيق الفوز فى 11 لقاء، وفرض التعادل نفسه على نتيجة 7 مباريات 5 منها بنتيجة إيجابية و2 بنتيجة تعادل سلبى، فيما حقق سموحة الفوز فى ثلاثة لقاءات.

الرباعية والثلاثية أكبر فوز بين الفريقين

الفوز بنتيجة 4-2 هو الأكبر للأهلى على سموحة فى مسابقة الدورى العام، وتحقق ذلك فى الدور الثانى من موسم 2016 – 2017، وأحرز رباعية الأهلى كل من صالح جمعة (هدفين) وأضاف رامى ربيعة ومؤمن زكريا هدفين آخرين، فيما يعد الفوز بثلاثية دون رد هو الفوز الأكبر لسموحة أمام المارد الأحمر فى موسم 2015 – 2016.

موقف الاهلي وسموحة فى جدول الدوري

يدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

نتائج الاهلي وسموحة فى أخر ظهور بالدوري



صراع الشباك النظيفة بين الاهلي وسموحة يرغب المارد الأحمر في إستعادة نغمة الانتصارات أمام سموحة بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الاسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.صراع الشباك النظيفة بين الاهلي وسموحة

ونجح الأهلى فى الخروج بشباك نظيفة فى 8 مواجهات أمام سموحة بالدورى، فيما حافظ سموحة على نظافة شباكه فى 4 مباريات، حقق الأهلى الفوز ذهاباً وإياباً على سموحة في موسمين.