شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتطلع لاستعادة الانتصارات المحلية في مواجهة سموحة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلي مع دقات التاسعة مساء اليوم الأحد، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على نظيره سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية في ظل رغبة المارد الأحمر في إستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب سعى الفريق السكندرى لإيقاف نزيف النقاط بعد الخسارة من الاسماعيلى بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف الفوز لتعويض فارق النقاط مع الزمالك فى صراع التتويج باللقب، بعد تأجيل أكثر من مباراة له، حيث يحتل المارد الاحمر المركز الثالث برصيد 42 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 6 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 37 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ومازال لديه سبعة مباريات مؤجلة.

فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 40 نقاط بعدما لعب 27 مباراة فاز في ثمانية لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 43 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

واستعد الأهلي جيدا لمواجهة سموحة من خلال التدرب على بعض الجمل الفنية والخططية التي ينوي الفريق الأحمر تطبيقها في مباراة الليلة رغم ضيق الوقت بين المباراتين ويحتاج المارد الأحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، من أجل التمسك بفرصة المنافسة على اعتلاء صدارة الدوري ومطاردة الزمالك الذي ينفرد بصدارة المسابقة حتى الآن، ويفتقد الاهلى جهود بدر بانون للايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث في لقاء بيراميدز بجانب وليد سليمان ومحمد محمود للإصابة.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسات تحفيزية ومحاضرات فنية مع اللاعبين مع اللاعبين للتحدث فيها عن أهمية مباراة سموحة ، لاسيما أن الفريق السكندرى استطاع الفوز على المارد الأحمر في الدور الأول للمسابقة بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل، لتكون حافز للاعبين على حصد الفوز في كل المباريات المتبقية للفريق الأحمر لضمان الحفاظ على اللقب الذي توج به في آخر 5 نسخ.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي أمام سموحة مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وعلى معلول وياسر ابراهيم وأيمن أشرف وأكرم توفيق في الدفاع وحمدى فتحى وديانج وعمرو السولية في الوسط وأمامهم طاهر محمد طاهر ومجدى أفشة وفى الهجوم محمد شريف".

في المقابل يتطلع سموحة بقيادة مدربه أحمد سامى لتكرار الفوز على الاهلى بعد لدغة الدور الأول للعودة للانتصارات بعد الخسارة أمام الاسماعيلى التي تسببت في قرار فرج عامر رئيس النادى بتجميد المستحقات وتغريم اللاعبين 50 ألف جنيه لاسيما أن الفريق السكندرى يقدم موسماً متميزاً وحقق نتائج رائعة أبرزها بجانب الفوز على الاهلى التفوق على بيراميدز بثلاثية.

ويعول أحمد سامى على نجومه المتألقين لتحقيق الفوز على الاهلى في ملعبه وأبرزهم أحمد عبد القادر المعار من المارد الأحمر ومصطفى فتحى المعار من الزمالك وعبد الكبير الوادى والحارس الهانى سليمان.

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاهلى مكون من :"الهانى سليمان - أطهر الطاهر – رجب نبيل – محمد عبد المنعم – أحمد حمص -محمود حليمو – محمد كناريا – أحمد عبد القادر – مصطفى فتحى - عبد الكبير الوادى – ديريك نيسيامبى".