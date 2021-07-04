تشكيل الأهلي المتوقع لسموحة.. موسيماني يعود لخطته القديمة بعد صدمة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة سموحة المقرر أن تقام في التاسعة من مساء اليوم الأحد.

ويستضيف سموحة الأهلي على ستاد الأسكندرية في الأسبوع الـ 28 من بطولة الدوري المتتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365 إن موسيماني قرر العودة لطريقة 4-2-3-1 التي لعب بها معظم مبارياته ببطولة الدوري قبل أن يغيرها في مباراتي الترجي ببطولة دوري الأبطال ومواجهة بيراميدز الماضية في الدوري.

يفقد الأهلي في مواجهة سموحة خدمات المدافع المغربي بدر بانون للإيقاف؛ بعد حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الماضية ضد بيراميدزومحمد هاني، وليد سليمان، محمود متولي د للإصابة و ناصر ماهر، وأحمد رمضان بيكهام والكونجولي والتر بواليا لأسباب فنية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق، رامي ربيعة ، أيمن أشرف ، علي معلول.

وسط الملعب : أليو ديانج ، عمرو السولية.

وسط هجوم: حسين الشحات، محمد مجدي قفشة ، طاهر محمد طاهر.

الهجوم : محمد شريف.

وألحق سموحة الخسارة الأولى المحلية للأهلي ومدربة موسيماني هذا الموسم في الدور الأول بعدما هزمه 2-1 في الوقت القاتل في المباراة التي أقيمت على ستاد الأهلي WE السلام.