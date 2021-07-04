الزمالك: كارتيرون مستمر.. ولن نكرر ما حدث مع ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد حسام المندوه، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن ما حدث في ملف لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، الذي انتهى عقده مع النادي، لن يتكرر في التجديد مع أي لاعب في الفريق.

وقال المندوه، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "دور التجديد سيأتي مع كل اللاعبين، والأولوية للذين تنتهي عقودهم بعد عام أو تقترب من الانتهاء، حتى لا يتكرر ما حدث مع ساسي".

وأضاف: "اللجنة المسؤولة عن كرة القدم برئاسة حسين لبيب رئيس الزمالك في اجتماعات مستمرة مع المدير الفني باتريس كارتيرون لتوفير كل المتطلبات والتخطيط للموسم الجديد والتدعيمات".

وعن ارتباط اسم كارتيرون بالانتقال لتدريب الترجي التونسي، أكد المندوه: "كارتيرون مستمر في الزمالك، هو في حالة ارتياح نفسي مع الزمالك وأتصور ذلك من الذي أراه، والمدرب باق في النادي".

يُذكر أن الزمالك، متصدر الدوري المصري الممتاز حاليا بـ61 نقطة من 27 مباراة، يستعد لمواجهة غزل المحلة غدا الإثنين في إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 من المسابقة المحلية.