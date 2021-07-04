تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 4 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تقام اليوم الأحد 4 يوليو/ حزيران 2021 عدة مباريات على صعيد الدوريات العربية.



وستكون هذه المباريات التي تقام اليوم الأحد في الدوري المصري والمغربي والجزائري.

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز أمام إنبي في الجولة الـ28 من الدوري المصري على استاد الدفاع الجوي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل قناة أون تايم سبورتس المصرية المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري في الوطن العربي.

ويستضيف سموحة، نظيرة الأهلي في الجولة الـ28 من الدوري المصري، على استاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقوم قناة أون تايم سبورتس المصرية بنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري في الوطن العربي.

ويواجه فريق نهضة بركان خصمه أولمبيك آسفي في الجولة الـ25 من الدوري المغربي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11.30 بتوقيت مكة المكرمة، 12.30 مساء بتوقيت أبوظبي، التاسعة ونصف مساء بتوقيت الرباط.

وستذاع المباراة بين الفريقين على قناة الرياضية المغربية.

ويستضيف فريق أولمبيك المدية، نظيره وفاق سطيف متصدر الدوري الجزائري في الجولة الـ29.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة وعشر دقائق مساء بتوقيت أبوظبي، الخامسة وعشر دقائق مساء بتوقيت الجزائر.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر القنوات الوطنية الجزائرية.

وضمن الجولة الـ29 من الدوري الجزائري، يلاقي فريق شباب بلوزداد، نظيره اتحاد بلعباس.

المباراة مقرر لها أن تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبوظبي، السابعة مساء بتوقيت الجزائر.

وينتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر القنوات الوطنية الجزائرية.