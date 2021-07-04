كوبا أميركا 2021: ميسي يقود الأرجنتين إلى نصف النهائي

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غويانيا (البرازيل) : سجّل النجم ليونيل ميسّي هدفا جميلا من ركلة حرة ولعب تمريرتين حاسمتين، ليقود الأرجنتين إلى الفوز على الاكوادور 3 صفر السبت في غويانيا البرازيلية في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2021 في كرة القدم، ليضرب موعدا مع كولومبيا التي تخطت الأوروغواي بركلات الترجيح.

ولعب ميسي تمريرتين حاسمتين لرودريغو دي بول (40) ولاوتارو مارتينيس (84)، قبل أن يختتم المهرجان بركلة حرة قاتلة (90+3).

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب البرازيل حاملة اللقب مع البيرو وصيفتها.

ولم تقدّم الاكوادور بقيادة المدرب الأرجنتيني غوستافو ألفارو مقاومة حقيقية أمام منتخب "ألبي سيليستي"، علما بأنها أكملت المباراة بعشرة لاعبين في ثوانيها الأخيرة بعد طرد بييرو هينكابي (90+2).

وأكد ميسي نجم برشلونة الإسباني ان فريقه "حقق أحد أهدافه"، بلوغ نصف نهائي المسابقة.

تابع أفضل لاعب في العالم ست مرات "أحد أهدافنا أن نكون بين الأربعة الأوائل. عرفنا أننا سنواجه خصما صعبا جدا".

وبعمر الرابعة والثلاثين، يأمل ميسي في الثأر من ثلاث مباريات نهائية خسرها في البطولة في 2007 و2015 و2016، وفكّ عقدة مستمرة منذ 28 عاما لبلاده في البطولة.

واحرزت الارجنتين 14 لقبا في البطولة، آخرها في 1993، مقابل 15 لقبا للأوروغواي صاحبة الرقم القياسي آخرها في 2011، فيما أحرزت البرازيل خمسة من آخر تسعة ألقاب.

تابع اللاعب الرقم 10 الباحث عن أول ألقابه الكبرى مع الأرجنتين "في الحقيقة كانت مباراة صعبة جدا"، أمام فريق "عمل بجهد ولاعبين شبان سريعين وأقوياء بدنيا".

وقدمت الأرجنتين بداية جيدة، وكاد مارتينيس، بطل الدوري الإيطالي مع إنتر، يفتتح التسجيل عندما رفع الكرة فوق الحارس المتقدم هرنان غالينديس ولعبها طائرة، لكن روبرت أربوليدا أنقذها قبل أن تدخل الشباك.

سدد لاوتارو، ثم كان خيرمان بيتسيلا قريبا من التسجيل.

وكاد كارلوس غرويسو يمنح الأرجنتين هدية عندما لعب كرة خلفية طائشة، استلمها ميسي المنفرد، لكن تسديدته اليسارية ارتدت من القائم.

في الطرف المقابل، كان الحارس إيميليانو مارتينيس جاهزا لوقف كرة "سيباس" منديس الطائرة من نحو 30 مترا.

وحاول الاكوادوريون قبل سبع دقائق من الاستراحة الوصول إلى المرمى، لكن مجهود إينر فالنسيا وألان فرانكو ذهب سدى.

بعدها بدقيقتين، افتتحت الأرجنتين التسجيل بصناعة من ميسي. لعب أولا لنيكولاس غونساليس الذي أوقفه الحارس غالينديس، ثم مرر لدي بول الذي هزّ الشباك (40).

صدّ غالينديس كرة مزدوجة لغونساليس قبل الاستراحة، ثم أهدر فالنسيا رأسية قبل الدخول الى الاستراحة.

في الشوط الثاني، بقي فالنسيا مصدر الخطر الوحيد للاكوادور، فيما كان ميسي قريبا من تسجيل الثاني واراحة فريقه.

وضع لاوتارو حدا لمقاومة الاكوادور بتمريرة من ميسي مسجلا الهدف الثاني (84).

وبعد طرد هيكابي لعرقلة البديل أنخل دي ماريا، سجل ميسي الثالث من ضربة حرة (90+3).

أوسبينا القياسي

وعن الخصم المقبل كولومبيا، قال "البعوضة" انه "صلب جدا، مع لاعبين مميزين، يتمتعون بالخبرة، سريعين ويدافعون جيدا".

أردف قائد المنتخب "آمل في بلوغ النهائي".

ومع أربعة أهداف سجلها منذ بداية البطولة، انفرد ميسي في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق هدف عن البيروفي جانلوكا لابادولا، فيما يملك النجم البرازيلي نيمار هدفين.

وستقام مباراة نصف النهائي ضد كولومبيا الثلاثاء على ملعب مانيه غارينشا في برازيليا.

وكانت كولومبيا قد تأهلت على حساب الأوروغواي بركلات الترجيح 4 2 بعد تعادلهما سلبا في برازيليا.

وكان حارس كولومبيا دافيد أوسبينا بطل تأهل بلاده، بصده ركلتين ترجيحيتين، في يوم انفرد فيه بعدد المباريات الدولية مع "لوس كافيتيروس" (112 مباراة)، متفوقا على النجم السابق كارلوس فالديراما.

أهدى الفوز لبلاده الممزقة بأزمة اجتماعية والتي كان من المقرر ان تستضيف النهائيات مع الأرجنتين المنسحبة بدورها بسبب تداعيات فيروس كورونا، قبل أن تحتضنها البرازيل اثر حالة طوارئ.

قال أوسبينا البالغ 32 عاما "نريد فقد أن نهديه لبلدنا، بلد نريده أن يعمّ فيه السلام، ويكون شعبه سعيدا، لأننا نملك بلدا جميلا".