شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد يقدم تقريرا فنيا بالراحلين والصفقات الجديدة لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا، فى الأيام القليلة المقبلة، تقريره الفني باحتياجات النادى من الصفقات الجديدة، وبعض الأسماء التى وضعها السيد على قائمة الراحلين هذا الموسم.

واتفقت إدارة سيراميكا مع ضياء السيد على تسليم التقرير الفنى الذى يرسم ملامح الفريق فى الموسم المقبل فى فترة التوقف التى يخوض خلالها المنتخب الأولمبي مباريات فى أولمبياد طوكيو نهاية الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن يحسم المدير الفني لسيراميكا بعض الأسماء التي يرغب فى تواجدها على رأسها بديل أحمد ياسر ريان الذي باتت عودته للأهلى بنهاية الموسم الجارى حتمية، كما يضع المدير الفني تدعيم خط الدفاع ضمن أولوياته.

ورحب السيد برحيل أي نجم يتلقى عرضا من أندية القمة في الدوري المصري ومنح إدارة سيراميكا الضوء الأخضر للتفاوض مع أي عروض تأتي للاعبي الفريق، في حين أوصى بمزيد من الاهتمام لقطاع الناشئين الذي أفرز عدد من المواهب المميزة، وكلل نجاح العمل عليه، بالوصول لنهائي كأس مصر للشباب التي خسرها الفريق أمام حرس الحدود.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام أسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي، فيما يحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 45 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي.