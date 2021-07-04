شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. فتحي مبروك يسجل برأسه في فوز الأهلي برباعية على المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لكل هدف قصة ووراء كل هزة للشباك كواليس لا يتذكرها الكثيرون ولا يعرف إلا من عاشوها أو من هم ساهموا فيها، لذا وجب علينا تسليط الضوء لحديث عن قصة هدف ما، وما صاحبه من ذكريات.
سجل فتحى مبروك، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، هدفا رائعا لفريقه فى شباك المصرى البورسعيدى فى المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف دون رد فى موسم 1979.
انضم مبروك إلى النادى الأهلي وهو فى سن التاسعة من عمره، بعدها أصبح أحد نجوم الفريق الأول فى مركز المدافع الأيسر، وعلى الصعيد الدولى، شارك فى كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 1980، ثم اعتزل ممارسة كرة القدم فى عام 1981 وانتقل بعدها للعمل فى التدريب.