شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يرسم خطة مواجهة غزل المحلة ويحذر من تكرار نتيجة الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُخصص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، التدريب الجماعى الذى يقام اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى في ميت عقبة، من أجل رسم خطة مواجهة غزل المحلة في المباراة المقرر لها غدًا الاثنين على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يعد هذا المران هو الأخير الذى سيخوضه الفريق قبل المباراة ويسعى كارتيرون لتطبيق الطريقة التي سيخوض بها اللقاء خاصة وإن غزل المحلة خاصة وإن تلك المباراة في غاية الأهمية للفريقين.

وحذر باتريس كارتيرون لاعبى فريقه من تكرار سيناريو مواجهة الدور الأول والتي خسرها الزمالك بهدفين لهدف، بعدما أحرز خالد الإخميمى هدف فوز غزل المحلة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليخسر الفارس الأبيض ثلاث نقاط هامة في صراعه على لقب الدورى، وطالب كارتيرون من لاعبيه ضرورة العمل على حسم المباراة مبكرًا وعدم الانتظار لأواخر المباراة خاصة وإن الغزل سيخوض المباراة وهدفه تكرار الفوز لتأكيد العقدة بالإضافة إلى سعيه لحصد الثلاث نقاط للهروب من قاع الدورى والدخول في المنطقة الدافئة.

في الوقت ذاته، يضع الفرنسى باتريس 3 أسماء للمفاضلة بينهم لتعويض غياب إمام عاشور لاعب الوسط عن مواجهة غزل المحلة، حيث يغيب اللاعب بسبب الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الزمالك ومصر المقاصة، التى أقيمت الاثنين الماضى وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

ويفاضل كارتيرون بين 3 أسماء لمجاورة طارق حامد فى وسط ملعب الزمالك، حيث يضع الخيار الأول محمد أشرف روقا ومن بعده محمود عبد العزيز، خاصة أن الثنائى يجيدان الدفاع والهجوم، كما يضع المدرب إسلام جابر كخيار ثالث، لاسيما وإن جابر يمتاز بالنزعة الهجومية أكثر من الدفاعية، فى الوقت نفسه استقر كارتيرون على مشاركة محمود عبد الرازق شيكابالا فى مركز الوسط المهاجم فى المباراة بدلا من يوسف أوباما، الذى يغيب عن اللقاء لحصوله على الإنذار الثالث هو الأخر.

ومن المقرر أن يعلن المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مغلق عقب التمرين من أجل فرض حالة من التركيز والعمل على استعادة اللاعبين حساسية المباريات خاصة وإن أخر مباراة خاضها الفريق كانت أمام المقاصة يوم الاثنين الماضى.