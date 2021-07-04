بركلات الترجيح.. كولومبيا يتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

تأهل منتخب كولومبيا إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب أوروجواي بضربات الترجيح بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، في إطار منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، بعدما فشل المنتخبان في زيارة الشباك طوال الـ 90 دقيقة، ليتجه اللقاء لضربات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الكولومبي.

وفي ضربات الجزاء، نجح منتخب كولومبيا في إحراز أربع ضربات بنجاح عبر دوفان زاباتا ودافينسون سانشيز وياري مينا وميجيل بورخا، فيما سجل منتخب أوروجواي ضربتين فقط عن طريق إدينسون كافاني ولويس سواريز، وأهدر ركلتين للثنائي خوسيه خيمينيز وماتياس فينا.

وتأهل منتخب كولومبيا بهذا الانتصار إلى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا في البرازيل، حيث سينتظر الفائز من مباراة منتخبي الأرجنتين والإكوادور التي ستنطلق بعد قليل.