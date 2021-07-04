الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كوبا أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - برازيليا - (أ ش أ):

تأهل منتخب الأرجنتين لنصف نهائي كوبا امريكا بعد فوزه الكبير على منتخب الإكوادور بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد على استاد ماني جارينشا الوطني، في إطار الدور ربع النهائي من بطولة (كوبا أمريكا)، والمقامة في البرازيل حتى 11 يوليو الجاري.

سجل ثلاثية الأرجنتين كل من: رودريجو دي بول (في الدقيقة 40)، ولاوتارو مارتينيز (في الدقيقة 84)، وليونيل ميسي (في الدقيقة 93)، وتعرض بييرو هينكابي لاعب الإكوادور للطرد (في الدقيقة 92).

وستواجه الأرجنتين في نصف النهائي - يوم 7 يوليو الجاري - منتخب كولومبيا، الذي تأهل لنصف النهائي بعد فوزه على منتخب أوروجواي، بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بينما تلعب البرازيل مع بيرو في المباراة الأخرى في نصف النهائي يوم 6 يوليو الجاري.​