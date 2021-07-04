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ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يُكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا

الأحد 4 يوليه 2021

الخليج 365

أبدع منتخب الأرجنتين، وفاز بثلاثية دون رد على الإكوادور، في المباراة التي جمعتهما في وقت مبكر، الأحد، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

 

وفاز منتخب الأرجنتين بفضل ثلاثية رودريجو دي بول في الدقيقة 40، ولاوتارو مارتينيز (84)، وليونيل ميسي في الدقيقة 93.

 

بهذه النتيجة تكمل الأرجنتين، المربع الذهبي، بجانب منتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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