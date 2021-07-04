ميسي يتألق.. منتخب الأرجنتين يُكمل المتأهلين لقبل نهائي كوبا أمريكا

الأحد 4 يوليه 2021

أبدع منتخب الأرجنتين، وفاز بثلاثية دون رد على الإكوادور، في المباراة التي جمعتهما في وقت مبكر، الأحد، في ربع نهائي كوبا أمريكا 2021.

